Meteo, temporali in arrivo sulla Lombardia: a Milano scatta l'allerta gialla

Il caldo africano degli ultimi giorni darà un po' di tregua nelle prossime ore in Lombardia. Un flusso di aria umida, relativamente più fresca in quota, di provenienza sud-occidentale sta portando una corrente instabile che investirà progressivamente le zone pianeggianti della regione. A Milano dalla tarda mattinata di domani mercoledì 22 giugno e fino alla sera sono previsti temporali; per questo il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla, di rischio ordinario. Per monitorare e coordinare gli eventuali interventi, sarà attivo il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile.

«Dalle prime ore del pomeriggio di oggi martedì 21 giugno - si legge nel bollettino della protezione civile - aumento dell'instabilità sulla Regione, associato ad un flusso progressivamente più umido Sud-Occidentale a tutte le quote, con probabile interazione orografica e conseguente sviluppo di attività convettiva e temporalesca. Fenomeni generalmente da sparsi a diffusi di moderata intensità sulla fascia alpina e prealpina, non esclusi localmente anche di forte intensità, meno probabili sui settori di pianura e Appennino. In serata attenuazione dei fenomeni, sebbene locali rovesci saranno ancora possibili sui rilievi».

«Persistono condizioni instabili sul territorio regionale anche per la giornata di domani 22 giugno, - prosegue la nota - con flusso umido Sud-Occidentale e avvezione di aria relativamente più fresca in quota da Ovest. Tra la notte e le prime ore del mattino precipitazioni anche a carattere temporalesco interesseranno i settori di Nord-Ovest, quindi si diffonderanno da sparsi a diffusi a tutta la fascia alpina e prealpina nel corso della mattinata e nella seconda parte della giornata. Nelle ore pomeridiane possibile estensione delle precipitazioni anche ai settori occidentali della pianura, con probabilità di temporali moderati da isolati a sparsi. In serata fenomeni in attenuazione o esaurimento ovunque, ad eccezione dei settori alpini più settentrionali dove saranno possibili isolati rovesci. Rinforzi di vento da Sud su Alpi ed Appennino a partire da metà mattinata e in attenuazione tra tardo pomeriggio e sera, con possibili raffiche fino a 60 km/h».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Giugno 2022, 17:35

