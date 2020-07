Max Giusti inaugura il cabaret post covid: applausi e risate per lo show nella nuovissima Arena Milano Est

Lo show milanese (oltre 300 gli spettatori in platea, tutti rigorosamente seduti nel rispetto del distanziamento sociale) hanno vissuto un crescendo di risate che nella seconda parte ha avuto il suo culmine quando Max Giusti, affiancato dalla sua band e in grande forma sul maxi palco, dà il meglio di sè intervallando battute a canzoni e balletti per esorcizzare i mesi del lockdown e prendere in giro la ruotine quotidiana con la sua solita sottile ironia.«La cosa che mi ha colpito di più durante il lockdown? Quanto mi è mancata l’Italia - ha spiegato Max Giusti a Leggo - . È come se io avessi una sola provincia, si chiama Italia. E' uno spettacolo davvero vecchia maniera, come il cabaret di 30 anni fa. Porto i miei personaggi, tratto della televisione, visto che ne ho vista molta durante l’isolamento, da Netflix a Maria De Filippi. La voglia di stare sul palco è tanta e gli spettatori devono abbattermi per zittirmi (ride, ndr). E ancora, attenzione: uso molto il pubblico. Scherzi a parte, non perdetevi lo spettacolo, ho una carica spaziale».Con52 anni a fine luglio, si è inaugurata ufficialmente la nuovissimapolo funzionale multiculturale voluto dal teatro Cinema Martinitt per la città aperto tutto il mese di luglio, che acquista così un nuovo sito per la cultura a tutto tondo sotto le stelle da ben 800 posti (ora 400 per le norme anti Covid). Tutto questo, all’ombra del nuovo capolavoro degli: il, omaggio di 600 mq ad alcuni protagonisti, viventi e non, della cultura intesa in ogni sua sfaccettatura.Tutte le attività nella nuova Arena saranno svolte nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. Il ritiro dei biglietti è consentito rigorosamente entro le ore 21, per evitare assembramenti.TEATRO/CINEMA MARTINITTVia Pitteri 58, Milano.Telefono 02/36580010,info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it.Orari biglietteria: dal lunedì al sabato 15-20.