Maria Pisoni, scomparsa nel 2018: svolta dopo quattro anni, lo scheletro trovato in montagna è il suo

A quattro anni e mezzo dalla sua scomparsa, arriva il tragico epilogo per Maria Pisoni, ex bidella di 70 anni di cui si erano perse le tracce il 1 aprile del 2018, il giorno di Pasqua: come si era sospettato fin dall'inizio, appartiene proprio a Maria Pisoni lo scheletro ritrovato il 6 ottobre scorso in un dirupo della Val Parina, in provincia di Bergamo, da un fungaiolo che si era perso.

Maria Pisoni trovata morta, il tragico epilogo

A confermarlo agli inquirenti sono stati i parenti che sono stati chiamati a riconoscerla. Sul corpo sono stati inoltre ritrovati alcuni pezzi di documenti e di vestiti che hanno ricondotto senza possibilità di errori alla donna: Maria quel giorno si era allontanata dalla sua casa di Oltre il Colle e non era mai più rientrata, scomparendo nel nulla. Le ricerche erano proseguite a lungo e con un consistente spiegamento di uomini, ormai quattro anni e mezzo fa, senza esito. Dopo sette giorni erano state interrotte. Ora la conferma.

Maria Pisoni (Chi l'ha visto?)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Ottobre 2022, 17:51

