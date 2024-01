Manuel Zerbelloni muore a 18 anni in un incidente in moto

di Redazione web

Manuel Zerbelloni, 18 anni, non ce l'ha fatta. È morto nella notte al Niguarda di Milano dove era ricoverato per le gravi ferite in seguito ad un drammatico incidente avvenuto sabato pomeriggio a Vittuone, nel Milanese.

Manuel era un appassionato motociclista

Manuel era un appassionato motociclista e sabato poco dopo le 16, per cause ancora in corso di accertamento, il 18enne si è schiantato con una Dacia all'incrocio di via Milano. Sbalzato sull'asfalto, il ragazzino era stato soccorso e trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso del Niguarda, dove nelle scorse ore i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Manuel era un grandissimo appassionato di moto. Sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 4.00 follower, tantissime le immagini dei suoi mezzi elaborati e personalizzati. In una delle ultime foto il 18enne si era immortalato con la divisa della croce bianca, associazione di cui suo papà è volontario.

