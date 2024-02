Malpensa, turisti cinesi con 150 chili di granchi vivi in valigia. «Pericolosi per il nostro ecosistema»

di Redazione web

Granchi ancora vivi in valigia dopo un volo di almeno 10 ore.All'aeroporto di Malpensa (Varese) i funzionari della dogana e i finanzieri hanno confiscato oltre 150 chili di specie ittiche "aliene" vive tra cui una specie di granchio cinese altamente invasiva. Il sospetto che alcuni passeggeri in arrivo dalla Cina non trasportassero lo stretto indispensabile per una vacanza in Italia è nato nel momento in cui sono giunti ai controlli con una quantità di bagagli ben fuori dalla portata del singolo.

Gli animali, privi di certificazione sanitaria, erano stipati in borse frigo all'interno di comuni bagagli appartenenti ad alcuni passeggeri in arrivo dalla Cina. Per i passeggeri scatterà il pagamento di una sanzione che parte da un minimo mille euro fino a un massimo di 50mila euro.

Che tipo di granchio è

Si tratta di un granchio originario del Sud-est asiatico caratterizzato da una densa e curiosa peluria sulle chele.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 09:04

