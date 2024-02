Fiumicino, «sei licenziata» e la hostess distrugge un duty free: decine di bottiglie di superalcolici in frantumi e impiegata aggredita col telefonino

di Mario Landi

Momenti di panico all'aeroporto di Fiumicino a Roma dove una hostess francese della compagnia aerea americana Delta ha perso il lavoro e si è lasciata trasportare dalla rabbia distruggendo decine di bottiglie di vino e superalcolici nel duty free del molo A. Non solo. Quando un'impiegata ha cercato di fermarla, l'ha colpita con il proprio telefonino. La notizia la riporta Repubblica.it. Solo l'intervento degli agenti della polizia di frontiera ha bloccato la ragazza, che è stata denunciata per danneggiamento e lesioni.

Il danno delle bottiglie distrutte è di 1.500 euro

Il danno delle bottiglie di vino e alcolici buttate a terra dalla ragazza si aggira intorno ai 1.500 euro: erano tutte esposte nel totem di fronte al passaggio dei passeggeri, che in quel momento camminavano vicino al duty free, passaggio obbligato per raggiungere le porte di imbarco dopo aver passato i controlli di sicurezza. La ragazza aveva saputo da pochi minuti che la compagnia aerea Delta non le avrebbe più rinnovato il contratto di lavoro a tempo determinato e ha così scaricato la propria rabbia.

La donna gridava e nessuno riusciva a fermarla

La situazione poteva degenerare ulteriormente perché la donna continuava a gridare senza che nessuno riuscisse a fermarla.

