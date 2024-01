Morto d'infarto sul volo partito da Roma, atterraggio d'emergenza per l'aereo Ita

di Redazione web

Un passeggero di un volo della compagnia di bandiera Ita è morto a bordo a causa di un infarto mentre l'aereo si dirigeva a Buenos Aires. Il volo è stato costretto a un atterraggio d'emergenza a Montevideo, in Uruguay, prima di rqaggiungere la destinazione finale. L'incidente ha portato all'intervento della polizia aerea nazionale dell'Uruguay, che ha immediatamente iniziato le indagini per stabilire le cause del decesso e garantire che tutte le procedure legali fossero seguite. Il velivolo è rimasto a terra presso l'aeroporto Carrasco mentre gli accertamenti forensi erano in corso, e le autorità hanno stabilito l'intervento del tribunale di turno per ulteriori indagini.

L'atterraggio

Una volta completate le procedure legali in Uruguay e ottenuto il permesso per il proseguimento del volo, il volo Ita siglato AZ680 è finalmente ripartito per Buenos Aires.

La compagnia aerea Ita ha espresso le sue condoglianze alla famiglia dell'uomo deceduto e ha dichiarato di essere pronta a collaborare pienamente con le indagini delle autorità uruguaiane per chiarire le circostanze dell'infarto e dell'atterraggio di emergenza.

Lunedì 15 Gennaio 2024, 07:32

