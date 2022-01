Malgrate, perde il controllo dell'auto e sfonda la vetrina di un negozio: grave automobilista

Si è schiantato con l'auto contro la vetrina di un negozio mentre usciva una cliente. E' successo questo pomeriggio in via Roma a Malgrate alle porte di Lecco. L'automobilista alla guida di una Toyota Yaris rossa, forse per un malore, ha perso il controllo dell'auto, finendo prima nella corsia opposta, abbattendo un palo, scontrandosi contro altre due vetture in sosta e finendo in un negozio di generi alimentari dopo aver sfondato la vetrata. Secondo una prima ricostruzione l'uomo ha accelerato di colpo, tamponando prima un'auto e poi ferendo una donna che stava uscendo dal negozio.

Leggi anche > Agrigento, la Scala dei Turchi imbrattata, Varchi: «Idioti, ignoranti. Spero vengano puniti»

Si è temuta la tragedia ma per puro caso, le tre persone rimaste coinvolte oltre al conducente della vettura - che potrebbe essere stato colto da malore - non hanno subito serie conseguenze. L'uomo che era alla guida dall'auto, invece, è stato trasportato in ospedale con un elicottero in codice rosso. Restano da chiarire le dinamiche dell'incidente. Stando a una prima ricostruzione molto probabilmente l'uomo, le cui generalità non sono note, avrebbe accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Gennaio 2022, 21:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA