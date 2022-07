Lotto, vince 170mila euro con un terno su Palermo: otto schedine tutte uguali

Il terno fortunato è 45-48-90, giocato sulla ruota di Palermo. È stato centrato per ben otto volte, nell'ultima estrazione del Lotto, sabato. La sorpresa è che le otto vincite da 22.500 euro ciascuna sono cadute tutte nello stesso posto: Cassano d'Adda, meno di ventimila abitanti. Ma soprattutto nelle stesse tasche: il vincitore è solo uno. Premio totale: 170mila euro. «È un nostro cliente abituale» dice Claudio Trezzi, titolare della tabaccheria di Cassano d'Adda dove sono state realizzate le giocate vincenti. Sull'identità del fortunato dice solo: «Un lavoratore, sulla sessantina».

Il giocatore si è fissato su quel terno e lo ha giocato su otto schedine da 5 euro. «È il suo metodo, gioca lo stesso terno e ambo più volte» racconta Trezzi. E a quanto pare, ci prende: «Già 10 anni fa con lo stesso metodo ha vinto 140mila euro». In questa occasione ha realizzato 8 terni da 20.700 euro e sei ambi da 920 euro, per un totale di più di 170mila euro.

