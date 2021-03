Boom di varianti, la Lombardia vede rosso. Rischio chiusura totale. E da oggi 200 comuni in arancione scuro

In Lombardia e intorno a Milano avanza l’arancione “scuro”. E il rischio sempre più concreto è che la Regione diventi rossa da lunedì 8 marzo. Il governatore Attilio Fontana, visto i contagi che galoppano, ci sta ragionando: vorrebbe giocare in anticipo per non inseguire il virus, ipotizzando che l’arancione "strong" a macchia di leopardo potrebbe non bastare a placare la corsa del Covid che ha ripreso a ritmo sostenuto per il dilagare della variante inglese. La “mutazione” più contagiosa «è stata identificata nel 64% dei positivi», ha dichiarato l’assessora al Welfare Letizia Moratti. Rispetto al 54% del dato nazionale. La Britisch è diventata dominante, forse costringendo a chiudere tutto. Per ora, la certezza è che da oggi e fino al 10 marzo altri 200 Comuni piombano nell’arancione rafforzato, dove alle normali misure dell’arancione si prevede lo stop di tutte le scuole, eccetto i nidi, il divieto di recarsi nelle seconde case e smart working se possibile. Si tratta di Como e provincia (148 Comuni), 18 paesi nel mantovano, 8 nel cremonese, oltre al capoluogo; 13 nel pavese e 10 nella Città Metropolitana: Motta Visconti, Besate, Binasco, Truccazzano, Melzo, Liscate, Pozzuolo Martesana, Vignate, Rodano, Casarile. Tutti a circa 60 chilometri di distanza da Milano, che è sempre più accerchiata: se il virus sfondasse nella metropoli, con un milione e 300mila abitanti, sarebbe un disastro. Ancora arancione scuro Brescia, dove ieri è stato isolato il primo caso di variante nigeriana, parte della bergamasca e Soncino (Cremona). Da rosso a arancione “strong”, Bollate (Milano), Viggiù (Varese) e Mede (Pavia). Si guardano con attenzione i dati Covid: ieri, su 42.052 tamponi erano 3.762 i nuovi positivi con un tasso dell’8,9%, rispetto al 10,3% di lunedì. Aumentano i ricoveri nelle rianimazioni (+ 35) e negli altri reparti (+ 184). E sono 55 i nuovi decessi. Sono 767 i contagi nella Città Metropolitana (seconda dopo Brescia a quota 844); di questi 303 a Milano città (281 lunedì).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 06:10

