Letizia Moratti, campagna elettorale on the road: «Vado in pullman per ascoltare i lombardi»

Si scaldano i motori della campagna elettorale per le Regionali del 12 e 13 febbraio. Ogni candidato pensa a strategie acchiappa voti. Letizia Moratti, in corsa con la lista civica Letizia Moratti Presidente, sostenuta dal Terzo Polo, lancia Io sono qui, il tour in bus per far conoscere il programma. Attilio Fontana, invece, in pista con il centrodestra per il bis, riceve l'ennesimo assist dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video-auguri.

COMITATO MOBILE Moratti ha deciso di macinare chilometri per raccogliere consensi. Parte stamattina, da viale Marche, il tour che quasi ogni giorno, fino al 10 febbraio, porterà Moratti, a bordo di un autobus appositamente allestito, in una provincia diversa della nostra regione. La prima giornata sarà nella Provincia di Milano, con tappe a Cerro Maggiore, Abbiategrasso e Magenta. «Questa è una campagna elettorale anomala, anche per i tempi ristrettissimi», spiega Moratti. «I cittadini sono interessati a votare senza seguire schieramenti schiacciati a sinistra e a destra. E io voglio far sapere che il metodo Moratti è questo: vicinanza, ascolto, dialogo, risposte concrete. Per questo dico Io sono qui».

SILVIO BERLUSCONI E IL VOTO Berlusconi spinge Fontana: «Chiedo il voto per lui a testa alta», dice in una clip pubblicata sui social network. «Lo abbiamo ricandidato con pieno merito e sono certo che gli elettori lombardi vorranno ancora una volta affidarsi alla sua esperienza, competenza, alla sua grande capacità di lavoro e perché no, al suo tratto discreto e signorile».

FRONTE LEGA Intanto, Il Comitato Nord lanciato da Umberto Bossi non entrerà nella coalizione di centrodestra dopo il no di Matteo Salvini. Bossi, però, annuncia che la «corrente rimarrà nella Lega» e lui «sosterrà Fontana». Resta però aperta la trattativa con Moratti dei quattro consiglieri espulsi dal Caroccio: Roberto Mura, Federico Lena, Antonello Formenti e Massimiliano Bastoni.

