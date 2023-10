Leonardo La Russa e l'amico dj interrogati sul presunto stupro: sono indagati per violenza sessuale su una 22enne

di Redazione web

Nelle prossime settimane Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, e l'amico dj Tommaso Gilardoni saranno interrogati in Procura a Milano dove risultano indagati per violenza sessuale per il presunto stupro avvenuto tra il 18 e il 19 maggio scorso a Milano. È quanto si apprende da fonti investigative.

Gli interrogatori

Gli interrogatori, che seguono le testimonianze di tutti i ragazzi presenti alla festa esclusiva Eclipse, saranno anche l'occasione - si apprende - oltre che per chiarire quanto avvenuto quel giorno anche per chiedere ai due indagati di fornire il proprio Dna, da cui poter estrarre la traccia genetica da comparare a quella maschile trovata sulla vittima 22enne, la quale il giorno dopo il presunto stupro era stata visitata alla clinica Mangiagalli e aveva poi sporto denuncia.

