Jova Beach Party, treni speciali di Trenord per il maxi-concerto a Linate

Con Trenord al Jova Beach Party , il concerto conclusivo di Jovanotti che si terrà sabato 21 settembre all’aeroporto di Linate: l’azienda lombarda di trasporto ferroviario propone un biglietto speciale a/r a 10 euro per raggiungere in treno l’evento e corse notturne straordinarie per il rientro dopo il concerto. Il biglietto speciale, disponibile solo online su e-store Trenord e fino a esaurimento posti, comprende il viaggio in treno da qualsiasi stazione fino a Milano Forlanini, a pochi passi da, dove si terrà il concerto, e il viaggio di ritorno a bordo di una delle corse straordinarie organizzate per l’evento, oltre che sui treni già previsti da orario.