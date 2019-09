Il palco del concerto si trova nella parte di prato rivolta verso Sea Prime (l’area di Linate dedicata all’aviazione privata, dove arrivano e decollano i jet di lusso). L'area non è quella interessata dai lavori di rifacimento della pista che tengono chiuso lo scalo fino alla fine di ottobre, quindi il cantiere non avrà alcun impatto con l'evento. Sono 100 i metri di larghezza con una sezione conica di prato di 330metri di lunghezza per 250 metri di ampiezza finale. Per l’ultima data sono previste torri luce e ben 12 torri audio, un’organizzazione enorme per festeggiare tutti insieme la fine dell’estate. I biglietti per la data milanese sono ancora disponibili nei punti vendita e nei circuiti online autorizzati ad un prezzo di 59,80 euro, incluso il diritto di prevendita. Sono otto le ore di musica prevista, si parte alle ore 15 e si chiude alle 23.