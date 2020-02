Tragedia alla gara di motocross, Tommaso muore a 20 anni dopo un incidente

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Febbraio 2020, 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia durante unaa Cardano (Varese): un motociclista di appenaieri pomeriggio dopo essere caduto., questo il nome della vittima, ha perso improvvisamente il controllo della sua moto ed è caduto a terra sulla pista del Ciglione.Il ventenne, di, sarebbe morto non in seguito alla caduta, ma per unche lo avrebbe colto improvvisamente durante la gara. Le condizioni del giovane, che da sempre nutriva una grande passione per le, sono apparse subito critiche e a nulla sono valsi i primi soccorsi né il trasporto in elisoccorso all'ospedale di Varese.Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Gallarate e la Polizia stradale, mentre sono state avviate delle indagini sulla tragedia. Con tutta probabilità sarà disposta un'autopsia sul corpo del giovane motociclista: l'ipotesi più probabile è che Tommaso sia stato vittima di un arresto cardiaco.