Incidente a Milano, grave una ragazza di vent'anni: sbalzata in bici dopo l'impatto con una moto L'incidente è avvenuto alle 15, in via Andrea Solari. La giovane è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo







di Redazione web Incidente tra una moto e una bicicletta a Milano, grave una ragazza di vent'anni. La giovane, che viaggiava a bordo della sua bici, è in gravi condizioni dopo essere stata sbalzata a diversi metri di distanza a seguito dell'impatto con una moto. Uomo di 82 anni perde il controllo dell'auto, si schianta contro un garage e muore Moto rubata in fuga contromano centra un'auto: morto il 43enne al volante, feriti i due ladri Incidente tra moto e bicicletta L'incidente è avvenuto alle 15, in via Andrea Solari. Nell'impatto la giovane ha riportato un trauma cranico e un trauma a una gamba ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo. Il motociclista di 34 anni, invece, ha riportato un trauma cranico e un trauma a un braccio ed è stato trasportato in codice giallo al Policlinico. Sul posto sono intervenute due automediche, due ambulanze e la polizia locale. Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Ottobre 2023, 18:32

