Incendio in un'abitazione: un morto e cinque feriti

Un incendio si è sviluppato prima dell'alba in un appartamento a Lumezzane, in provincia di Brescia. Secondo le prime informazioni uno degli occupanti è deceduto. Lo ha riferito stamani il 118, precisando che l'intervento delle ambulanze è avvenuto alle 5.30 nella frazione di S.Sebastiano: sei le persone coinvolte, delle quali cinque non hanno avuto bisogno di cure mediche mentre una, all'interno della casa andata a fuoco, è stata trovata priva di vita. In casa si trovavano padre, madre e la figlia. Le due due donne sono riuscite a mettersi in salvo mentre l'uomo è rimasto intrappolato nel solaio dell'appartamento da dove provenivano le fiamme. Venerdì 17 Maggio 2019, 08:31

