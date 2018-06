Il Generale Lee di Hazzard in centro a Milano: ma scatta la multa per divieto di sosta

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Qualche nostalgico degli anni ’80 certamente se la ricordava, anche se il suo vero nome non dirà molto: parliamo della, auto d’epoca, di colore arancione, che letta così, ne siamo sicuri, non vi farà accendere alcuna lampadina. Cosa diversa invece è se parliamo deldi Hazzard, telefilm cult in onda dalla fine degli anni ’70 fino al 1985, e poi in replica per i successivi 15 anni (almeno) sulle reti Mediaset.Un’auto esattamente uguale a quella si trovava infatti questa mattina in sosta davanti alle vetrine di Prada,, zona celebre in tutto il mondo per la presenza di negozi di lusso e “patria” della moda. Identica alla Dodge del telefilm, con la bandiera degli Stati Confederati d’America sul tetto e il numero 01 sulla portiera: in tanti tra i turisti si sono scattati un selfie, divertiti dalla sua presenza, per via di un’iniziativa promozionale (la serie sta andando di nuovo in onda).Meno divertiti si sono dimostrati invece i vigili, cheperché si trovava in sosta vietata. Come avrebbe fatto lo sceriffo Rosco Coltrane ai cugini Bo e Luke Duke, sempre pronto a punirli per le loro scorribande. Un dubbio però ci assale: l’agente della Polizia Locale avrebbe fatto la multa anche alla