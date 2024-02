Igor morto in casa da due settimane a Milano: il cadavere del 53enne trovato sul divano

di Redazione web

Un uomo di 53 anni, Igor C., è stato trovato morto martedì sera nel suo appartamento in via Antonio Kramer, in zona Porta Venezia a Milano. Molto probabilmente il decesso risale a due settimane prima. Il 53enne, secondo i primi accertamenti, non aveva contatti con familiari e conoscenti da circa un mese perché il cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, steso sul divano e parzialmente sotto una coperta.

Sul cadavere dell'uomo non sarebbero stati trovati segni di violenza. Il decesso sembra essere avvenuto per cause naturali. La porta era chiusa dall'interno con il chiavistello abbassato e l'alloggio non presentava segni di lotta: tutto era perferttamente in ordine.

