Maestro di tennis trovato morto in casa, Stefano Favaro aveva 45 anni. «Le chiavi erano nella serratura esterna»

Stefano Favaro è stato trovato morto nella sua abitazione con le chiavi ancora inserite nella serratura esterna. Aveva 45 anni, era maestro di tennis e lavorava a Cavarzere, in provincia di Venezia, da oltre dieci anni. La notizia la riporta Il Gazzettino.

«Bravo, fragile e sfortunato»

«Bravo, fragile e sfortunato», lo descrivono gli amici e chi lo conosceva bene. Stefano - scrive sempre il Gazzettino - giaceva sul pavimento, dove aveva battuto la faccia cadendo, era semisvestito e le chiavi di casa erano ancora inserite nella serratura, esterna. Ad entrare in casa per primi sono stati i carabinieri, avvertiti dai vicini che avevano notato la porta aperta, le chiavi alla portata di chiunque e, soprattutto, che lui non rispondeva ad alcuna chiamata. In seguito alcuni conoscenti hanno riferito di averlo visto al bar, vicino a casa, verso mezzanotte, ed è, quindi, presumibile, che fosse rientrato tardi, forse un po’ confuso, e si fosse buttato a letto, rialzandosi, poco dopo, per andare a richiudere la porta, ma che, per un malore, sia caduto a peso morto, procurandosi quel trauma facciale.

Chi era Stefano Favaro



Stefano Favaro era originario di Conselve, aveva frequentato l’Itis Kennedy di Monselice e si era formato, come maestro di tennis, in Spagna. A Cavarzere era arrivato nel 2013, e aveva dato nuovo impulso al circolo del Tennis. Aveva trovato anche una fidanzata, con la quale però si era lasciato da circa un anno e mezzo. Alcune settimane fa, poi, era caduto in bicicletta e si era fratturato un braccio. Questo lo aveva costretto a interrompere le lezioni, dandogli un ulteriore colpo al morale. Il giorno della sua morte aveva appena iniziato le sedute di riabilitazione.

