Primo Green Pass d’ateneo alla Statale di Milano: è obbligatorio per i posti letto nelle residenze universitarie

Nelle residenze per i fuorisede gli universitari potranno entrare solo dopo aver fatto il vaccino. C’è tempo fino al 31 dicembre per adeguarsi. Niente posto nelle residenze universitarie per gli studenti che non si vaccinano. Alla Statale di Milano arriva la stretta sper proteggersi dal Covid che, di fatto, rende indispensabile il Green Pass entro la fine dell’anno per chi vuole vivere negli spazi per i fuorisede.

«È una misura presa in primis per poter tornare alla capienza piena nelle residenze - sottolinea la prorettrice ai Servizi agli studenti, Marina Brambilla - Nell'ultimo anno abbiamo dovuto bandire tutte le doppie e anche le triple in singole, questo per evitare la condivisione dei bagni e problemi nella gestione delle quarantene. Situazione che si è protratta già per un anno e mezzo, ma va contro a un altro diritto: quello degli studenti di avere posti letto. Di fatto bisogna prendere delle scelte, visto che già l'offerta è inferiore alle richieste. Noi abbiamo 64mila studenti e una quota del 15-20% è fuorisede».

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Luglio 2021, 17:05

