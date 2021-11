Monza, gli studenti del liceo classico con la gonna: «Basta al sessismo»

Basta al sessismo. La protesta nel liceo classico Zucchi di Monza segue il trend già visto in alcuni istituti spagnoli e inglesi. Anche gli uomini, almeno per un giorno, indossano la gonna. È una protesta, che si ripete per il secondo anno consecutivo, contro la «sessualizzazione del corpo femminile» e la «mascolinità tossica».

L'iniziativa, che si chiama 'Zucchigonna' è nata dall’idea di alcuni studenti e studentesse dell’ultimo anno, ispirandosi a simili esperienze portate avanti in particolare all’estero: «Per un ambiente più inclusivo», si legge sul profilo Instagram.

L'intento, come spiegato direttamente dai ragazzi , è quello di «manifestare il desiderio di vivere in un luogo in cui sentirsi liberi di essere ciò che si è, e di non essere definiti dai vestiti che si indossano». Gli studenti hanno per questo scelto le gonne: indumento tipicamente indossato dalle ragazza, che finisce «spesso al centro di scambi di idee riguardo al loro essere appropriate rispetto al contesto».

L’auspicio è semplice e chiaro. Quello di incidere sul piano della realtà di tutti i giorni: «Quello che mi preme - spiega Rosalia Natalizi Baldi, preside dell’istituto - è che queste idee di rispetto e di condanna verso la disparità di genere vengano mantenute e applicate sempre, nella loro quotidianità e in futuro, in tutte le occasioni della vita. La vera lotta, secondo me, è rivolgersi alle compagne guardando al loro volto, alla loro intelligenza, alla loro sensibilità. Sempre».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021

