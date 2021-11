«Correte, papà vuole fare male alla mamma»: il bimbo chiama la polizia, genitore in manette

Una telefonata con la voce tremante al numero di emergenza: «Correte, papà vuole fare male alla mamma». E il figlio minorenne fa arrestare il genitore violento con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'episodio è accaduto la notte scorsa a Taranto. Il personale delle volanti della Questura è intervenuto in un appartamento dov'era stata segnalata una lite familiare. Ad allertare la sala operativa è stata la telefonata del figlio minorenne della coppia.

La telefonata al 133 per denunciare il padre: l'uomo ubriaco stava terrorizzando la madre

Impaurito e con voce tremante, aveva chiesto agli agenti di intervenire perché il padre ubriaco stava terrorizzando sua madre. I poliziotti hanno trovato l'uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica, che ha subito confermato di aver avuto un litigio con sua moglie. Dopo averlo allontanato per scongiurare qualsiasi altro pericolo, gli agenti hanno ascoltato la vittima dell'aggressione, apprendendo che non era il primo di simili episodi, cominciati a maggio dello scorso anno quando il marito aveva ricevuto un avviso di conclusione indagini per reati analoghi, commessi sempre nei confronti della moglie una decina di anni fa. L'uomo, secondo quanto riferito dalla vittima, nutriva un forte rancore proprio perché la considerava causa dei suoi guai giudiziari e pertanto, sotto l'effetto dell'alcol, non perdeva occasione per aggredirla e minacciarla. La scorsa settimana, il marito aveva tentato di togliersi con una forbice un'ingessatura al braccio perché, secondo quanto riferito dalla donna, «aveva bisogno di entrambe le mani per aggredirla». È stato così arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 14:45

