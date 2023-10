Giovanni Storti protesta per l'abbattimento dei tigli a Milano: l'attore si arrampica sulla cancellata VIDEO

di Redazione web

Non sono bastate le proteste dei cittadini, tra cui l'attore Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, per salvare i tigli di piazzale Baiamonti. Alle 7:30 di questa mattina, infatti, le ruspe sono entrate in azione per abbattere i due alberi nell'area di cantiere dove nascerà il Museo nazionale della Resistenza.

Sempre con le loro proteste i cittadini sono riusciti tempo fa a salvare il glicine che sarà accolto, grazie ad una variante di progetto, nel nuovo museo che avrà sede nella seconda piramide di Herzog e de Meuron accanto alla Fondazione Feltrinelli.

Per cercare di fermare le macchine che hanno abbattuto le piante l'attore Giovanni Storti si è arrampicato sulla cancellata di cantiere, ma le proteste sue e di un gruppo di cittadini non hanno fermato l'abbattimento. «Abbiamo provato a fermare l'abbattimento - ha spiegato Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi in Comune - ma la polizia ce lo ha impedito. Ora gli alberi non ci sono più, grazie alla giunta green».

Il video e i commenti dei fan

Questa mattina sono stati abbattuti i due tigli e il nespolo di piazzale Baiamonti: alle 7.30 sono iniziate le operazioni, che si sono concluse nel giro di un paio di ore. Sul posto si sono precipitati una ventina di ambientalisti per cercare di salvare all’ultimo le piante.

I fan hanno commentato con ironia e ammirazione il tentativo eroico del comico milanese. Un utente di TikTok ha voluto citare una frase storica del trio: «Giovanni, metti il piede lì dove c'è quella sporgenza a forma di zoccolo di gnu». Un altro, invece, ha commentato:«grande Giovanni, uno di noi». Purtroppo, i tentativi di Giovanni non hanno sortito l'effetto sperato.

