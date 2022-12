Che tempo che fa, in puntata i comici Aldo e Giovanni ma Giacomo è assente: ecco perchè

Da trio a duo è un attimo. Per l'ospitata nel programma di Rai3, Che tempo che fa, il trio comico formato da Aldo, Giovanni e Giacomo si è separato. Il motivo? Giacomo ha la febbre, per cui è costretto a collegarsi in video. «38 e mezzo di febbre» dice da remoto il comico, incalzato ironicamente dal collega Aldo: «Ma va, non è vero, tutte chiacchiere, sta bene!».

I tre storici comici festeggiano 30 anni di carriera e lo fanno in grande stile. Dal 22 dicembre al cinema uscirà il loro film: Il grande giorno.

Giovanni e Giacomo sono legati da un’amicizia che dura da trent’anni: soci in affari, con la gloriosa Segrate Divani, stanno per diventare anche parenti grazie ai loro due figli. Caterina Storti, infatti, sta per convolare a nozze con Elio Poretti, così da poter unire per sempre le due famiglie e creare un legame indissolubile. Da un lato c’è Giacomo, metodico lavoratore che alle 8:15 ogni giorno si ritrova in ufficio per portare avanti l’azienda, anche contrariamente, anche se i suoi sogni potrebbero essere altri, ma l’insegnamento più grande che dà al figlio – diversamente da come farà Lietta (Antonella Attili), la madre – è che bisogna perseguire una strada dritta, per avere certezze.

Dall’altro lato Giovanni, istrionico come sempre, desideroso di realizzare il matrimonio più bello e memorabile della storia del Lago di Como, su tre giorni e soprattutto per rivendicare, agli occhi dell’ex moglie Margherita (Lucia Mascino), che ha commesso un errore a lasciarlo. Il grande giorno è stato programmato tutto con grande precisione, finché non sarà proprio Margherita a irrompere sulla scena in compagnia del suo nuovo spasimante: Aldo, un fisioterapista conosciuto all’estero pronto a rovinare tutti i piani di Giacomo e Giovanni.

