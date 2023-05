Acqua di cottura della pasta, il consiglio (con gaffe) di Giovanni Storti: «Mai buttarla, ecco cosa potete farci»

di Redazione web

Riutilizzare gli scarti di cucina per ridurre al minimo gli sprechi, una buona abitudine alla quale non rinuncia Giovanni Storti. Il comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo ha pubblicato un video su Instagram - che ha raggiunto i due milioni e mezzo di visualizzazioni e centinaia di commenti - in cui consiglia come usare l'acqua in cui è stata cotta la pasta. Un gesto semplice, ma di grande utilità.

Come utilizzare l'acqua di cottura della pasta

«Mai buttare l’acqua di cottura della pasta!», scrive Giovanni come didascalia del video girato nella sua cucina mentre stringe tra le mani una pentola ancora fumante. Poi spiega: «L'acqua della pasta contiene amidi, e gli amidi sono anche sgrassanti». Il consiglio, dunque, è quello di utilizzare l'acqua per lavare i piatti. Ma non solo. Giovanni la utilizza anche per un pediluvio tonificante o per annaffiare le piante (a patto che non sia troppo salata).

I commenti

Il video che Giovanni Storti ha pubblicato su Instagram ha raggiunto più di due milioni e mezzo di visualizzazioni, e tanti sono i commenti. Se in molti gli fanno notare che l'amido in sé non ha alcun potere sgrassante, ma che comunque il calore aiuta a sciogliere più velocemente i legami molecolari del grasso, sono in tanti che lo ringraziano e aggiungono nuovi utilizzi antispreco per l'acqua di cottura. Ad esempio? C'è chi la impiega per tirare lo scarico del wc.

Le battute

Ovviamente, sul profilo di un comico non possono mancare i commenti divertenti, come: «Ma i legumi nell'acqua del riso li devo cuocere prima o dopo averci messo i piedi?».

