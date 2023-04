Il tappo delle bottiglie d'olio nasconde un segreto, la "scoperta" che lascia i social a bocca aperta: «Mi ringrazierete»

di Redazione web

Riuscire a versare la giusta quantità d'olio a volte può essere un'impresa, e quel filo che dovrebbe andare sull'insalata si trasforma con facilità in un condimento eccessivo. Ebbene, grazie a un suggerimento condiviso in un video su TikTok, la svolta potrebbe essere finalmente arrivata. O meglio, è sempre stata lì a portata di mano, inclusa nella bottiglia dell'olio.

Il segreto del tappo

Il video condiviso dall'utente Cooking Cards ha lasciato a bocca aperta quanti non conoscevano il trucco. Ed ecco in cosa consiste: una volta strappata la linguetta di plastica che chiude il tappo, è sufficiente capovolgerla appoggiando l'anello nel foro creatosi. In questo modo l'olio contunerà a scorrerre, ma in una quantità minore e più facile da regolare.

I commenti

Dai toni entusiastici i commenti: «Come ho fatto a vivere finora?», «Geniale», «Non posso credere di non averlo mai fatto».

