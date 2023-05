Carlotta di Cucina Botanica mangia il glicine fritto, poi sta male: «Intossicazione alimentare? Ecco la verità»

di Redazione Web

Carlotta Perego, è il volto di Cucina Botanica, un blog, una pagina Instagram e un canale YouTube dedicati alla cucina vegana creativa, salutare e semplice da realizzare. Carlotta sui diversi canali social sta cercando di proporre le sue ricette a base vegetale (con ingredienti come cereali, verdure, legumi, frutta, semi, frutta secca e bevande vegetali), con delle spiegazioni chiare e semplici sull'alimentazione e dei video su tutto ciò che c'è da sapere sul mondo vegano. Ma in uno degli ultimi video pubblicati sulla pagina Instagram di Cucina Botanica, qualcosa ha indispettito i follower. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Pomodori, un toccasana per cuore, vista e calcoli. Ecco tutte le proprietà

Valentina Gluten Free, il ristorante non la fa entrare perché celiaca. Lo sfogo sui social: «È discriminazione»

Il video su Instagram

Il video, che è stato criticato dai followe,r sul profilo Instagram di Cucina Botanica, riguarda la ricetta del glicine fritto. Dopo cinque giorni, Carlotta, ha pubblicato nelle sue Instagram stories una didascalia dove ha comunicato ai suoi follower di non stare tanto bene fisicamente. «Amici stasera ho avuto un'intossicazione alimentare allucinante. Ho mangiato delle cose normalissimme per cena, onestamente non so che dirvi perché ho iniziato subito a stare malissimo», ha scritto Carlotta.

I commenti dei follower

Moltissimi sono stati i commenti al video pubblicato sulla pagina Instagram di Cucina Botanica dove gli utenti hanno criticato Carlotta. «Ops è finita male». E poi: «Per quelli che la difendono: questa ha 900K follower e nessuna competenza in materia visto che è laureata in design. Secondo me bisogna fare molta attenzione quando si divulgano certe cose poi, se volete provare l’ebrezza di una notte al ce**o buon per voi», ha scritto un utente. E ancora: La gente dovrebbe evitare di seguire queste persone. Loro spacciano ca***e per i like».

Di conseguenza, Carlotta ha risposto alle critiche poco doco. «Ragazzi chiariamo una cosa, dato che qualcuno mi sta scrivendo questo. Il glicine l'ho mangiato 10 giorni fa (ho filmato il video diversi giorni prima di pubblicarlo). Come si può avere un'intossicazione per qualcosa mangiato 10 giorni prima? Non si può», ha scritto Carlotta nelle sue Instagram stories.

Il fiore di glicine si può mangiare?

Stando alle informazioni che circolano sul web, innanzitutto è bene sapere che l’unica parte commestibile di questa pianta sono proprio i fiori, il resto è da evitare perché tossico. Non è un ingrediente nuovo, ma è noto solo ad una minoranza di persone. Solo i petali viola sono commestibili e si prestano per essere pastellati e fritti (come quelli della robinia pseudoacacia), per essere aggiunti in piccole quantità nelle insalate, nei formaggi, nelle frittate e nei dolci, valutando le proprie allergie e intolleranze.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA