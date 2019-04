Gabriele come il piccolo Alex: l'appello dei genitori per trovare un donatore di midollo osseo compatibile

Ultimo aggiornamento: 18:48

ha appena, vive a Milano con la famiglia ma è affetto da una. Il suo, infatti, è l'unico caso conosciuto in tutta Italia di una particolare forma di immunodeficienza e, per avere la speranza di una vita normale, è necessario un. La sua gemellina, Benedetta, non è compatibile e per questo i genitori, Filomena e Cristiano, hanno lanciato un appello sul web, alla disperata ricerca di un. Una storia che ricorda da vicina quella del piccolo Alex , e che commosse tutta Europa.L'appello dei che hanno anche creato la pagina Facebook Gabry Little Hero , è stato rilanciato da tante associazioni, l'Ain primis, ma anche da tanti comuni cittadini. Una vera e propria mobilitazione social per salvare il piccolo Gabriele, anche perché i tempi stringono. Gabriele, attualmente ospite del Niguarda di Milano, è affetto da una, nota come(Anemia sideroblastica con immunodeficienza delle cellule B, febbri periodiche e ritardo dello sviluppo). L'unica via per curarla è appunto il trapianto di midollo osseo.Del caso hanno parlato anche vari media italiani, tra cui TgCom24 . Mamma Filomena e papà Cristiano, intanto, aggiornano sulle condizioni del figlio tutti coloro che hanno preso a cuore la sua vicenda: «Gabriele sta lottando come un vero eroe: ormai abbiamo superato 15 ricoveri, due operazioni chirurgiche e siamo l'unico caso noto di un bimbo italiano con la Sifd. Insomma, non ci siamo fatti mancare nulla».