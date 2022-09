Francesco morì a 12 anni, un medico a processo: «Operato troppo tardi, poteva essere salvato»

Aveva solo 12 anni, non aveva patologie pregresse e, con la giusta diagnosi e un'operazione tempestiva poteva salvarsi. Ne sono convinti i consulenti del giudice di Lodi a cui si sono rivolti i genitori di Francesco Rogelio Palomino Conga, dodicenne di origini sudamericane morto il 30 dicembre 2019 all'ospedale di Vizzolo Predabissi (Milano), 60 ore dopo essere stato ricoverato per un blocco intestinale.

Roberta, morta a 40 anni dopo l'asportazione di un neo su un tavolo da cucina: si era affidata al "santone"

Francesco, morto a 12 anni: «Poteva essere salvato»

I genitori di Francesco, assistiti dall'avvocato Giuseppe Badolato, sono ricorsi in sede civile contro l'Asst di Melegnano e della Martesana, mentre un medico è a processo in sede penale. E per i consulenti, se Francesco fosse stato sottoposto ad una diagnosi appropriata e ad un intervento chirurgico tempestivo, le «probabilità di sopravvivere sarebbero state del 90-97%».

Francesco, morto a 12 anni. I consulenti: «Condotte omissive»

Gli esperti hanno esaminato la documentazione sanitaria, spiegando che «si ritiene che sussista un nesso causale tra condotte omissive dei sanitari e il decesso del giovane paziente».

«Le probabilità di sopravvivenza sono maggiori nei pazienti giovani e senza co-morbilità, soprattutto se la diagnosi viene posta precocemente e l'intervento viene eseguito tempestivamente evitando che l'intestino vada incontro a necrosi (si ricorda che nel caso del giovane, in sede di laparotomia, venne rinvenuta una massiva necrosi tale da rendere necessaria una ampia resezione intestinale di circa 3 metri)», spiegano i consulenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA