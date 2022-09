Fidanzati con sindrome di Down non trovano casa in affitto a Milano: «I proprietari si rifiutano quando li incontrano»

Due fidanzati che cercano casa in affitto a Milano per coronare il loro desiderio di amore e vivere finalmente insieme. Sarebbe tutto sommato facile, se Paolo e Carlotta non avessero la sindrome di Down. I due fidanzati, innamorati da 5 anni, infatti, non riescono a trovare un appartamento nonostante la ricerca vada avanti da un anno, perché i proprietari delle case si tirano indietro appena scoprono la loro condizione. E non basta che i due giovani abbiano un lavoro con un contratto a tempo indeterminato, perché la sindrome conta di più del reddito.

Ragazza di 18 anni scomparsa mentre andava a scuola: ritrovata grazie ad un'amica

Amarezza per i due fidanzati

Paolo Sesana ha 35 anni, lavora in un fast food mentre la sua ragazza, Carlotta Sganga ha 39 anni ed è impiegata in un’agenzia di lavoro; lei vive in un appartamento con altri ragazzi Down e gli educatori, mentre lui vive con sua madre, a Cinisello Balsamo. Conducendo una vita normale, divisa tra lavoro e sport, visto che Paolo gioca a pallacanestro e Carlotta si allena con il karate, riescono a vedersi solo due volte alla settimana, ma il loro amore, chiede loro di più.

Sullo Stelvio in sedia a rotelle. Impresa eroica di Federico Rossi: «Ho fatto pace con la vita»

Casa impossibile

Per questo entrambi hanno iniziato a cercare una casa da prendere in affitto, ma l'impresa sembra impossibile. «Una volta le trattative stavano andando bene, al momento di consegnare la caparra di 3.600 euro ci hanno detto che non si poteva più procedere. Un’altra volta la proprietaria di una casa al quarto piano ci ha detto: «Non posso rischiare che si buttino dalla finestra»” ha raccontato la madre di Carlotta al Corriere della Sera.

Sposi senza casa

A dispetto delle difficoltà i due innamorati, hanno comunque deciso di sposarsi e la ricerca di un appartamento in cui vivere, prosegue finché Paolo e Carlotta non riusciranno a coronare quel semplice desiderio di amore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA