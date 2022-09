Ragazza di 18 anni scomparsa mentre andava a scuola: ritrovata grazie ad un'amica

di Redazione web

Era scomparsa da casa sabato scorso, mentre stava andando in bici a scuola. I genitori, non vedendola tornare, hanno fatto scattare l'allarme e sono subito iniziate le ricerche della diciottenne, con centinaia di persone coinvolte, battendo i sentieri circosanti, in Val Pusteria, una zona poco distante da Trento. Dopo giorni di grande paura, finalmente un lieto fine. La ragazza è stata ritrovata in salute, su segnalazione di una sua amica e condotta dagli uomini del soccorso presso la sua abitazione, dalla famiglia.

Cane perso nel bosco: maxi-ricompensa da 20mila euro per chi ritrova Varenne

Cosa è successo

Scomparsa nella mattinata di sabato, le ricerche hanno battuto metro per metro tutta l'area circostante, usando anche droni, unità cinofile ed un ingente dispiego di uomini nella zona di Povo, dove, in un rifugio è stata rinvenuta la bici della ragazza. La diciottenne non era tornata a casa alla fine delle lezioni, ma non si conoscono le ragioni per cui non abbia voluto far rientro a casa sua.





Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA