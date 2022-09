Cane perso nel bosco: maxi-ricompensa da 20mila euro per chi ritrova Varenne

di Redazione web

Chi ama gli animali, i cani in particolare, non può darsi pace se il proprio amico a quattro zampe non riesce più a ritrovare la strada di casa. Silvana Ravellini, un'educatrice cinofila di Caselle Landi, in provincia di Lodi, sta cercando il suo amato cane da circa otto mesi. Da quando cioè l'ha perso in un bosco e non è più riuscita a trovarlo. Un amore talmente grande, che Silvana ha deciso di dare una ricompensa importante a chi riuscisse a fornire qualche informazione e foto per ritrovarlo: 20 mila euro.

Due pitbull senza guinzaglio uccidono cagnolino: morto dissanguato in strada

Una storia felice e triste

Varenne, è il nome del cane adottato dall'educatrice per «strapparlo da una situazione sbagliata. È arrivato a casa nostra con i muscoli in sofferenza per il grave stato di malnutrizione in cui versava. Ma, piano piano, con le nostre attenzioni, si è rimesso in forze divenendo presto il ritratto della felicità e della vivacità» dice Silvana nell'articolo de Il Giorno. Purtroppo però, come spesso accade, Varenne un pomeriggio del 26 gennaio scorso si è perso durante una passeggiata, mentre stava correndo dietro ad un animale selvatico.

Tenta di uccidere un pastore tedesco lanciando frecce. Da mesi si cerca il killer di animali

Tanti soldi per portarlo a casa

A Silvana manca così tanto il suo Varenne, che ha sette anni, motivo per cui ha deciso di mettere a disposizione una cifra importante come ventimila euro per continuare a coltivare la speranza di riportarlo in famiglia; l'educatrice ha tentato ogni strada per riabbracciare il suo Varenne, dai cani molecolari ai droni alle squadre di volontari dell’associazione “Rescue drone network“ ed il marito di Silvana ha persino montato una tenda nel bosco e dormito in auto sperando di poterlo riabbracciare. Varenne è un meticcio simil Breton, bianco e arancione, che pesa 10 kg.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA