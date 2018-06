Accoltellato mentre cammina in strada: muore poco dopo all'ospedale

È un 48 enne pregiudicato, Federico Megna, l'uomo deceduto in ospedale a Milano dopo essere stato ferito a coltellate a Sesto San Giovanni nelle prime ore di ieri sera, in circostanze ancora da chiarire. Trovato in fin di vita in via Carlo Marx, l'uomo è spirato poco dopo essere arrivato in ospedale.



Nelle stesse ore, altri tre uomini feriti a colpi di coltello sono arrivati all'ospedale di Sesto San Giovanni. Uno di loro, vittima di una presunta rapina, è stato ferito non gravemente al petto. Non si sa se sia italiano o straniero. Per gli altri due, italiani, entrambi pregiudicati di cui uno grave, sono in corso indagini per capire se vi sia un collegamento con la morte di Megna.

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..