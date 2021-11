Dramma sul lavoro nel milanese, morto un operaio: Fabrizio aveva 46 anni. Sepolto da due metri di terra

Ancora una tragedia sul lavoro. Fabrizio Franzinelli un operaio di 46 anni è morto a Rodano nel Milanese, travolto e sepolto da due metri di terra e cemento mentre stava lavorando in uno scavo di un cantiere stradale. L'incidente è avvenuto attorno alle 13.30 in via Papa Giovanni XXIII, nella frazione Millepini. Il corpo del 46enne che abitava a Brenno, nel Bresciano, è stato recuperato quasi subito grazie a una escavatrice che si trovava già nel cantiere. Il personale del 118 però non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, nel cantiere in via Papa Giovanni XXIII gli operai erano nella fase di 'sbancamento', ovvero stavano togliendo le protezioni laterali che servono proprio a impedire alla terra di collassare sullo scavo, Avevano appena agganciato delle catene per rimuovere le paratie quando, nel farlo, un versante della trincea è crollato seppellendo l'operaio. Lo scavo è una trincea aperta nel centro della via Papa Giovanni, lunga circa 6-7 metri, larga meno di due e profonda altrettanto. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i vigili del fuoco con Aps e il nucleo Saf, i carabinieri e i vigili urbani.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 17:40

