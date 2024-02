Emiliano Magni muore a 32 anni travolto in moto da un’auto che ha invaso la corsia opposta Chi era il calciatore

di Redazione web

In un tragico incidente ha perso la vita Emiliano Magni: aveva 32 anni. È successo a Casalmorano, nel Cremonese, sulla strada statale 498 che porta verso Brescia. Emiliano è rimasto coinvolto in una paurosa carambola mentre era in sella alla sua moto: sarebbe stato travolto e sbalzato dalla sella da una Volkwsagen Polo a sua volta centrata, solo poco prima, da una Fiat 500. Sulle cause dell'incidente stanno indagando i carabinieri.

Chi era Emiliano

Emiliano Magni, appassionato di moto e di calcio, viveva a Grontardo, paese di neanche 1.500 abitanti in provincia di Cremona.

La dinamica del terribile impatto

Da una prima ricostruzione della dinamica, una Fiat 500 condotta da una donna diretta verso Casalbuttano ha tamponato una Polo con alla guida un 69enne. In seguito all’urto la 500 ha sbandato, invadendo la carreggiata opposta mentre sopraggiungeva il motociclista: l’impatto contro le due ruote è stato violentissimo, e la moto è volata nel fosso che costeggia la strada provinciale.

