Incidente a Milano, donna travolta e uccisa da un camion dei rifiuti dell'Amsa

di Redazione web

Un grave incidente si è verificato stamani, a Milano, in via Trasimeno, dove una donna di 75 anni è stata investita da un mezzo dell'azienda per la raccolta della nettezza urbana, l'Amsa.

L'incidente a Milano

La vittima è stata agganciata dalla parte posteriore del mezzo. Soccorsa dal 118 mentre si trovava in arresto cardiocircolatorio, è stata trasportata in codice rosso al San Raffaele. Dopo qualche ora è deceduta. Sul posto per gli accertamenti la Polizia Locale.

Ciclista investita da un autobus

Una donna che stava transitando in bici, a Milano, è stata investita da un mezzo pubblico durante una svolta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA