Milano, 75enne uccisa da camion dei rifiuti: le immagini dal luogo dell'incidente

Una donna di 75 anni è morta dopo essere stata investita da un camion compattatore di rifiuti di Amsa (società di raccolta e smaltimento meneghina) in via Trasimeno 8, a Milano.

La signora sarebbe stata agganciata dalla parte posteriore dell'autocarro. Al momento dei soccorsi si trovava in arresto cardiaco ed è stata portata in codice rosso all'ospedale San Raffaele dove poi è morta. Intanto proseguono i rilievi della polizia locale per accertare la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 21:06

