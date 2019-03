Donna di 54 anni trovata morta in casa: «Forse è stata uccisa». Mistero a Milano

Una donna di 54 anni, di nazionalità cinese, è stata trovata morta ieri a Milano, nel suo appartamento in via Esterle 29: il cadavere è stato scoperto dalla sua coinquilina, che alle 13.30 ha dato l'allarme chiamando i carabinieri. Il corpo della donna era a faccia in giù, sotto un occhio era evidente una ecchimosi che potrebbe essere stata provocata da una caduta.



Per la Procura la 54enne cinese potrebbe essere stata uccisa: i magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio, «un atto dovuto per poter effettuare tutti gli approfondimenti necessari» dicono le fonti investigative che, al momento, non escludono alcune pista. La casa era in ordine, secondo gli investigatori della compagnia Porta Monforte non ci sarebbero stati segni di una colluttazione. Le gocce di sangue trovate dalla Scientifica aprono lo scenario dell'omicidio ma solo l'autopsia, prevista per i prossimi giorni, potrà chiarire le cause della morte. © RIPRODUZIONE RISERVATA