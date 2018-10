Muore a 26 anni Angelica Angelinetta: è stata la paladina della lotta alla fibrosi cistica​

È cominciata questa mattina l'udienza didavanti alla: i giudici della Consulta dovranno stabilire se, nell'aiutarealin Svizzera, l'esponente radicale abbia in qualche modo violato la legge., la fidanzata del dj, ha però lanciato un appello: «Marco Cappato non può essere condannato: la sua unica colpa è quella di aver coperto un vuoto normativo, rendendo realtà il desiderio di Fabiano».«Spero che i giudici della Consulta scrivano che aiutare chi vuole morire non è un crimine, che il reato di aiuto al suicidio è incostituzionale. Questa sarebbe la vittoria die darebbe un senso al vuoto, alla sua assenza. Lui voleva solo essere libero di decidere sulla sua vita, fino alla fine. Ma davanti a una decisione così, con le sue smanie di protagonismo direbbe fiero: Vedi ce l'ho fatta io». Così, fidanzata di Dj Fabo, in un'intervista a Repubblica alla vigilia della decisione dellasul suicidio assistito nel caso che vede coinvolto l'esponente radicale«Cappato ha solo fatto quello che Fabo gli chiedeva disperato», dice Imbrogno, secondo cui «non è giusto» che ora rischi 12 anni di carcere. «Lo chiamava il suo angelo, per l'attenzione, la pazienza con cui aveva spiegato alla famiglia tutte le possibili alternative alla, ma anche perché mi aveva sollevato di tante responsabilità: Fabiano non voleva fossi io a farmi carico di tutto, a correre il rischio di finire in prigione». «Un'Italia dove si è liberi di decidere sulla propria fine sarebbe la sua vittoria», osserva Imbrogno. «Aveva voluto fare tutto in modo pubblico perché chi stava male come lui venisse aiutato, sapesse dove chiedere aiuto. E tanti mi hanno scritto in questi mesi per avere informazioni: donne con compagni malati, tetraplegici sfiniti da una vita in un corpo carceriere».Tetraplegico, cieco, non più autonomo dopo un incidente,aveva espresso la volontà di ricorrere al suicidio assistito., esponente dell'associazione «Luca Coscioni» per la libertà di cura e di ricerca, lo accompagnò in una clinica svizzera dove morì il 27 febbraio 2017. Per questa «azione di disobbedienza civile», come la definisce, Cappato è imputato di fronte alla Corte d'assise di Milano, che a febbraio ha però sospeso il processo e inviato gli atti alla Consulta, dubitando della legittimità dell'art. 580 del codice penale su istigazione e aiuto al suicidio: le due condotte, è il ragionamento di fondo, sono messe sullo stesso piano.