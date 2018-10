Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Laè la malattia genetica più diffusa al mondo.ha dedicato tutta la vita non solo a combattere la malattia da cui era affetta, ma anche a promuovere la raccolta fondi per la ricerca. La 26enne di Como si è spenta oggi, nonostante il trapianto di polmoni dell'aprile 2017. Angelica ha raccontato la sua malattia attraverso i social, ma ha anche organizzato diversi eventi di raccolta fondi in sostegno della ricerca. Nel 2015, insieme all'amica Elisa, ha organizzato la prima, una corsa non competitiva di 5 chilometri sulle rive del lago di Como.La quarta edizione, prevista per luglio, era stata spostata a settembre proprio a causa dei problemi di salute di Angelica. «La fibrosi cistica è probabilmente la causa dei miei più grandi problemi e pensieri, ma è questa bestia che mi ha fatto diventare quella sono, che mi ha fatto conoscere le persone più importanti e speciali, che mi ha fatto capire i valori della vita, che mi ha circondato di persone stupende», scriveva Angelica su Facebook. L'ultima edizione della Marafibrositona ha raccolto oltre 83mila euro e ha avviato due progetti di ricerca.