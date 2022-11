The Cure, la storia fa tappa ad Assago

Un ritorno sul palco atteso quasi quanto il nuovo disco, in arrivo dopo 14 anni. Stasera i Cure fanno tappa a Milano al Forum di Assago (ore 21) con il loro Lost world tour per un concerto già sold-out, in cui proporranno i classici della loro ultraquarantennale carriera e alcuni brani del nuovo album in uscita. Sul palco, al fianco dell’inossidabile Robert Smith e del fido Simon Gallup al basso, ci saranno Jason Cooper alla batteria e Roger O’Donnell alle tastiere oltre al chitarrista Perry Bamonte.

Anche se ormai imbolsito, con qualche ruga e qualche capello bianco in più, Smith resta lo sciamano di un gruppo che fatto la storia del rock britannico, dapprima in veste post-punk, quindi darkwave e infine pop. Sarà ancora lui a stregare l’audience con la sua voce tagliente e magnetica e con brani senza tempo, da Boys Don’t Cry a Primary, da A Forest a Just Like Heaven, abbinati a raggi laser e immagini distopiche di questo «mondo perduto». Curiosità anche per gli inediti previsti: Alone (in apertura), Endsong, And Nothing Is Forever e I Could Never Say Goodbye.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 06:00

