Covid Lombardia, bollettino di oggi 30 ottobre: 8.960 nuovi casi e 48 morti

Covid Lombardia, il bollettino di oggi 30 ottobre 2020. Con 8.960 nuovi casi di coronavirus, la Lombardia è la regione più colpita d'Italia (ieri erano 7.558). Si registrano inoltre 48 decessi, che portano il totale a 17.462.

Ats Milano: questa settimana 20mila casi e indice Rt appena sotto 2 - "La nostra stima sui contagi di questa settimana è che arriveremo a 20mila casi" nel territorio di Milano Città metropolitana. Lo ha detto il direttore generale di Ats Milano Città metropolitana, Walter Bergamaschi, in audizione in commissione consiliare del Comune di Milano, parlando dell'epidemia in corso sul territorio milanese. Sul territorio "l'Rt è sceso da qualche giorno sotto la soglia del 2, ma è molto lontano dall'essere vicino all'1 che rappresenta il valore sotto il quale si registra la riduzione del numero dei casi". Ha spiegato Walter Bergamaschi. "Al ritorno dalle ferie - dice ancora - c'è stato un forte picco dell'Rt". Una crescita che ha allargato la base dei positivi, poi - ha chiosato Bergamaschi - "l'apertura delle scuole ha portato una crescita esponenziale" dei casi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 17:52

