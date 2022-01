Covid in Lombardia: il bollettino di oggi 12 gennaio: 41.050 nuovi contagi e 91 decessi

Sono 41.050 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 91 i decessi, portando così a 35.610 il totale di vittime dall'inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. A fronte di 223.167 tamponi effettuati, il rapporto positivi/test è pari al 18,3%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 253 (-3) mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva salgono a 3.317 (+115).

Covid, il bollettino di oggi mercoledì 12 gennaio:196.224 contagi e 313 morti. «Terapie intensive +18% in 7 giorni»

Sono 12.065 i nuovi positivi al Covid in provincia di Milano, di cui 5.095 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 4.026 nuovi casi, a Brescia 5.880, a Como 2.637, a Cremona 1.395, a Lecco 1.292, a Lodi 994, a Mantova 1.550, a Monza 3.597, a Pavia 2.127, a Sondrio 735 e a Varese 3.337.

