Coronavirus Lombardia, oggi 2.587 casi e 72 morti: Milano oltre quota 600

Sono 2.587 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 14 gennaio. Si registrano altri 72 morti. Sale così a 508.224 il totale dei casi nella regione dall'inizio dell'emergenza, mentre il bilancio delle vittime è di 26.026. Sono 56.100 gli attualmente positivi, inclusi 468 ricoverati in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 28.645 tamponi. I guariti/dimessi sono in tutto 426.098 (+1.378).

Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 638 di cui 275 a Milano città; Bergamo: 109; Brescia: 365; Como: 213; Cremona: 72; Lecco: 95; Lodi: 45; Mantova: 212; Monza e Brianza: 124; Pavia: 232; Sondrio: 97; Varese: 315.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Gennaio 2021, 18:39

