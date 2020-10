Covid, l'allarme dell'Ats: «La gente si contagia facendo la fila per il tampone»

Mettersi in fila per il tampone, e contagiarsi per colpa degli assembramenti in coda: è l'allarme dell'Ats di Milano lanciato dal suo direttore Vittorio De Micheli, che alla trasmissione Prisma di Radio Popolare ha sottolinato quello che sta diventando un paradosso in questi drammatici giorni della seconda ondata della pandemia di coronavirus. «Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è che l'eccessiva fiducia nel tampone provoca dei paradossi. Le persone si fanno il tampone e poi continuano a uscire prima dell'esito, le persone paradossalmente si contaminano facendo la coda per avere il tampone».

Leggi anche > Lazio, tamponi ai drive-in solo su prenotazione online: «Per evitare code troppo lunghe»

Parlando della seconda ondata, De Micheli ha sottolineato come «la prima cosa da ricordare a tutti è che questa volta non è un problema solo milanese. Quando l'epidemia è partita lo ha fatto in Lombardia, ci siamo fermati, poi quando abbiamo ripreso le attività il contagio si è diffuso in tutto il Paese - ha aggiunto -. Durante il momento di minima questa estate le attività di prevenzione erano al massimo della loro potenza, ad agosto abbiamo tamponato centinaia di migliaia di viaggiatori in Italia, a Milano quasi 100 mila rientrati dalle vacanze. L'attività di prevenzione è stata espletata al massimo della sua potenzialità ma le attività che sono riprese evidentemente sono state più importanti di questo tentativo di contenimento».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA