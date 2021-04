Covid, bollettino Lombardia giovedì 15 aprile: 65 decessi e 2.722 casi positivi, ricoveri e intensive in calo

A fronte di 52.293 tamponi effettuati (35.245 molecolari e 17.048 antigenici), sono 2.722 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, di cui 142 solo debolmente. Il tasso di positività, oggi è al 5,2 per cento. I morti sono oggi 65, per un totale di 32.059 decessi nella regione da inizio pandemia.

Scende il numero di persone ricoverate: in terapia intensiva sono 739, 42 in meno di ieri; nei reparti ordinari 5.387, 202 in meno di 24 ore fa. I guariti/dimessi sono 4.803. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.

Per quanto riguarda le province, sono 754 i nuovi casi nella Città metropolitana di Milano, di cui 293 a Milano città, 352 a Brescia, 301 a Varese, 263 a Monza e Brianza, 232 a Bergamo, 194 a Como, 143 a Pavia, 114 a Mantova, 104 a Cremona, 100 a Lecco, 65 a Sondrio e 45 a Lodi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 17:52

