Coronavirus in Lombardia, 329 morti nelle ultime 24 ore. Sono 533 i nuovi contagiati

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Maggio 2020, 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, i dati di oggi sabato 2 maggio. Dati che non incoraggiano purtroppo quelli che arrivano dalla regione più popolosa d'italia: sono ben 329 i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore. Un dato in netta controtendenza rispetto a quelli degli ultimi giorni. Sono 533 i nuovi casi positivi registrati, di cui 249 a Milano, mentre continuano a diminuire i malati in terapia intensiva: sono 18 in meno. Diminuiscono di 99 unità invece i ricoverati con sintomi. Di questo elevato numero di vittime, per, chiarisce la regione, almeno 280 risalgono al mese scorso.– i casi positivi sono: 77.002 (+533)ieri: 76.469 (+737)l’altro ieri: 75.732 (+598)– i decessi: 47*ieri: 13.860 (+88)l’altro ieri 13.772 (+93)* (a questi, per quanto riguarda il computo totale, ne vanno aggiunti 282 relativi all’aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia e che, in questo caso, e’ relativo a tutto aprile)– in terapia intensiva: 545 (-18)ieri: 563 (-42)l’altro ieri 605 (-29)– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.529 (-99)ieri: 6.628 (-206)l’altro ieri 6.834 (-286)– i tamponi effettuati: 403.702 (+13.058)ieri: 390.644 (+13.701)l’altro ieri 376.943 (+11.048)– i dimessi: 52.356 (+320)ieri: 52.035 (+869)l’altro ieri 51.166 (+819)I CASI IN PROVINCIABG: 11.394 (+34)ieri: 11.360 (+47)l’altro ieri 11.313 (+22)BS: 12.999 (+70)ieri: 12.929 (+68)l’altro ieri 12.861 (+55)CO: 3.293 (+22)ieri: 3.271 (+27)l’altro ieri 3.244 (+37)CR: 6.088 (+20)ieri: 6.068 (+31)l’altro ieri 6.037 (+14)LC: 2.290 (+13)ieri: 2.277 (+3)l’altro ieri 2.274 (+9)LO: 3.017 (+23)ieri: 2.994 (+28)l’altro ieri 2.966 (+7)MB: 4.745 (+16)ieri: 4.729 (+25)l’altro ieri 4.704 (+30)MI: 19.950 (+249) di cui 8.450 (+115) a Milano citta’ieri: 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a Milano citta’l’altro ieri: 19.337 (+216) di cui 8.158 (+56) a Milano citta’MN: 3.194 (+9)ieri: 3.185 (+10)l’altro ieri: 3.175 (+19)PV :4.456 (+40)ieri: 4.416 (+67)l’altro ieri: 4.349 (+69)SO: 1.181 (=)ieri: 1.181 (+1)l’altro ieri 1.180 (+37)VA: 2.715 (+10)ieri: 2.705 (+38)l’altro ieri 2.667 (+48)