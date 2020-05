Coronavirus nel Lazio, 84 nuovi casi positivi. Tornano a salire i contagi a Roma: 64 malati in più nelle ultime 24 ore.

Coronavirus nel Lazio: rimane sostanzialmente stabile il trend dei nuovi positivi nella regione. «Oggi registriamo un dato di 84 casi positivi nelle ultime 24h con un trend al 1,2%», ha detto l'assessore alla Sanità D'Amato.



Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 620 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Ci vuole cautela in questa fase, la riapertura non significa che il virus sia stato sconfitto.



Nella Asl Roma 2 è in corso l’indagine epidemiologica, l’audit clinico ed è stato disposto l’isolamento della clinica Latina dove sono stati riscontrati 22 casi di positività. Ringrazio il Prefetto per la pronta collaborazione. Intervento tempestivo da parte della Asl e sono ora in corso i trasferimenti dei pazienti che verranno tutti trasferiti allo Spallanzani. Dalle prime indicazioni emergono lacune nel rispetto delle prescrizioni. Nel comune di Campagnano terminano oggi le ulteriori misure di restrizione.

Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 4 nuovi casi positivi nelle ultime 24h e nessun decesso. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 15, mentre i tamponi totali sono oltre 147 mila.



La situazione nel dettaglio



Asl Roma 1: 15 nuovi casi positivi. Deceduta una donna ultra novantenne. 33 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio



Asl Roma 2: 38 nuovi casi positivi di cui 22 al cluster della Clinica Latina: disposto isolamento della struttura, in corso il trasferimento dei pazienti all’Istituto Spallanzani, i primi nove già trasferiti. In corso audit e indagine epidemiologica. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare



Asl Roma 3: 11 nuovi casi positivi. 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica sul territorio



Asl Roma 4: 3 nuovi casi positivi. 63 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio. Oggi si concludono i termini delle ulteriori misure restrittive per il Comune di Campagnano



Asl Roma 5: 6 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 92 anni. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continuano i controlli con le USCA-R nelle RSA e case di riposo del territorio



Asl Roma 6: 7 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 83 anni. 52 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continua il monitoraggio delle RSA e case di riposo del territorio attenzionate



Asl Frosinone: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio



Asl Latina: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 160 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio. In corso approfondimenti sanitari alla RSA San Michele



Asl Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio



Asl Viterbo: 1 nuovi casi positivi. 0 decessi. 24 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio



Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 96 ore



Azienda Ospedaliera San Camillo: Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore. Operativo il laboratorio per il test #covid19 H24



Azienda Ospedaliera San Giovanni: Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 6 giorni. Operativo il laboratorio per il test #covid19 H24



Policlinico Umberto I: Deceduta una donna di 42 anni con gravi patologie pregresse. 107 pazienti ricoverati di cui 9 in terapia intensiva



Policlinico Tor Vergata: 2 decessi: donna di 85 anni e una donna di 91 anni



Policlinico Gemelli: 116 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 18 in terapia intensiva. 2 decessi: una donna di 90 anni e un uomo di 81 anni



Policlinico Campus Biomedico di Roma: 31 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensiva



Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: 1 nuovo positivo, ricoverato in condizioni stabili. Dimessa 1 mamma e 2 sorelle clinicamente guarite. Restano ricoverati al Centro Covid di Palidoro, in totale, 8 bambini, di cui 2 in terapia intensiva. Le condizioni cliniche di entrambi sono in miglioramento

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Maggio 2020, 15:46

