Coronavirus lombardia, oggi in calo positivi (156) e morti (16). Cento ricovertai in meno negli ospedali

Coronavirus in Lombardia, i morti dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono complessivamente 16.624 in Lombardia, +16 nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. I nuovi casi positivi sono 156, di cui 51 a seguito di test sierologici e 72 'debolmente positivì.



Aumentano i guariti e i dimessi in Lombardia: sono complessivamente 65.323 (62.773 guariti e 2.550 dimessi), +492 rispetto a ieri. Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 47, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva flettono con più velocità: sono 501, -121 nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 1.004.753, +14.101 rispetto a ieri.



Milano e le province. I nuovi casi di coronavirus in provincia di Milano sono 33, di cui 10 in città. Un aumento in linea con quello di ieri, quando le nuove diagnosi sono state 28. Lo fa sapere il il quotidiano bollettino sull'andamento dell'epidemia, diffuso dalla Regione Lombardia. Calano invece i nuovi casi in provincia di Bergamo: ieri 79, oggi 44. Numeri all'incirca stabili nelle altre province lombarde: Brescia 27 (ieri 24), Como 9 (ieri 8), Cremona 1 (ieri 6), Lecco 3 (ieri 1), Lodi 3 (ieri 1), Mantova 5 (ieri 6), Monza e Brianza 9 (ieri 4), Pavia 3 (ieri 5), Sondrio 7 (ieri 6) e Varese 8 (ieri 1).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 18:43

